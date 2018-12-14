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Дрис Мертенс входит в сферу интересов "Челси"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может стать футболистом "Челси", информирует The Times.

Сам футболист готов сменить клуб, так как не получает достаточной игровой практики в итальянском клубе.

Мертенс связан контрактом с "Наполи" до лета 2020 года.
Теги: Мертенс Наполи Челси
Сегодня, 20:43
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