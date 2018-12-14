Маурисио Почеттино: если выбирать что-то одно, выберу слухи про "Реал". И они мне не надоели

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед".Аргентинский специалист заявил, что устал от неверной информации в СМИ."Такие новости не расстраивают и не утомляют людей. Пусть лучше газеты пишут об этом, чем о том, что "Тоттенхэм" меня уволит, что я всем надоел или что у нас проблемы. Если выбирать что-то одно, выберу слухи про "Реал". И они мне не надоели", — приводит слова Почеттино Manchester Evening News.