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Маурисио Почеттино: если выбирать что-то одно, выберу слухи про "Реал". И они мне не надоели

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал" или "Манчестер Юнайтед".

Аргентинский специалист заявил, что устал от неверной информации в СМИ.

"Такие новости не расстраивают и не утомляют людей. Пусть лучше газеты пишут об этом, чем о том, что "Тоттенхэм" меня уволит, что я всем надоел или что у нас проблемы. Если выбирать что-то одно, выберу слухи про "Реал". И они мне не надоели", — приводит слова Почеттино Manchester Evening News.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Вчера, 23:06
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