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Владелец "Бордо" - о конкуренции с ПСЖ: у меня нет нефтяной скважины во дворе

Новый владелец "Бордо" Джозеф ДаГроса поделился мнением о конкуренции с ПСЖ.

"Мы не можем напрямую конкурировать с ПСЖ - у меня нет нефтяной скважины во дворе, поэтому нам нужно идти другим путем. Например, привлекать лучших молодых игроков.

Пусть парижане тратят деньги на топ-трансферы, мы же хотим быть первыми, кто вырастит лучших французских игроков, которые будут одними из лучших футболистов в мире. На это потребуется время, но в будущем мы рассчитываем побеждать", – цитирует ДаГроса Le Figaro
Теги: Бордо ПСЖ
Сегодня, 09:54
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