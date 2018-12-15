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Кейлор Навас не покинет "Реал" этой зимой

Голкипер "Реала" Кейлор Навас не покинет команду этой зимой.

По информации Marca, коста-риканец останется в Мадриде из-за семьи - в январе 2019 года Навас ожидает появления ребёнка, что затруднит переезд в другой город.

Также на данный момент футболист не получил привлекательного с экономической и спортивной точки зрения предложения из какого-либо другого клуба. Ожидается, что вопрос о трансфере Наваса будет отложен до лета.

Напомним, Навас потерял место в основе, после того как "Реал" минувшим летом приобрёл у "Челси" бельгийского вратаря Тибо Куртуа за € 35 млн.
Теги: Реал Навас
Сегодня, 12:51
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 14:19)
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Болеет за:
«Спартак»
Кейлор Навас вряд ли пропустил три мяча от ЦСКА, как этот нескладный бельгиец.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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