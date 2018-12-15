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"Атлетико" не намерен продавать Диего Косту этой зимой

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне опроверг слухи о том, что "матрасники" постараются продать своего форварда Диегу Косту зимой.

"Коста нам очень нужен. Надеюсь, что он останется с нами надолго. У меня нет никаких сомнений в его профессионализме. Уверен, что он будет с нами", - приводит слова Симеоне The Sun.
Теги: Атлетико Диего Коста
Сегодня, 13:56
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