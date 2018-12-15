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Марсело - о Криштиану Роналду: конечно, когда из команды уходит лучший игрок мира, его не хватает

Защитник "Реала" Марсело поделился мнением об уходе из команды Криштиану Роналду.

"Криштиану мой хороший друг. Конечно, когда лучший футболист мира уходит из вашей команде, его будет не хватать", - приводит слова Марсело Marca.
Теги: Марсело Роналду
Сегодня, 14:22
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