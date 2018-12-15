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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Марсело - о Криштиану Роналду: конечно, когда из команды уходит лучший игрок мира, его не хватает
Защитник "Реала" Марсело поделился мнением об уходе из команды Криштиану Роналду.
"Криштиану мой хороший друг. Конечно, когда лучший футболист мира уходит из вашей команде, его будет не хватать", - приводит слова Марсело Marca.
"Криштиану мой хороший друг. Конечно, когда лучший футболист мира уходит из вашей команде, его будет не хватать", - приводит слова Марсело Marca.
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