Новости партнеров

Марио Балотелли обвинил партнеров по "Ницце" в своей низкой результативности

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли считает, что у него низкая результативность в нынешнем сезоне из-за плохой игры партнеров по команде.

"Мы не можем сделать хотя бы две точные передачи, так тяжело играть и тяжело забивать.Я сегодня пробил мимо ворот. Неудачно ударил. Я очень зол. Потому что хочу забить. А другие игроки расслабленно говорят, что все будет хорошо в следующий раз. Ну нет. Нужно разозлиться!" - – цитирует L’Equipe Балотелли.
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 14:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.