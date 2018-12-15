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"Барселона" хочет приобрести молодого датского защитника "Челси"

Как сообщает Espana Sport, приоритетной трансферной целью "Барселоны" в зимнее трансферное окно станет защитник "Челси" Андреас Кристенсен.

22-летнего датчанина каталонцы видят в качестве замены травмированного Самюэля Юмтити.

Кристенсен в нынешнем сезоне в "Челси" провел всего один матч в премьер-лиге.
Теги: Барселона Челси
Сегодня, 15:24
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