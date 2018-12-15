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"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон"

"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" в матче 17-го тура чемпионата Англии - 3:1.

Чемпионат Англии

17 тур

"Манчестер Сити" – "Эвертон"

Голы: Жезус, 22, 50, Калверт-Льюин, 61, Стерлинг, 69

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандинью, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Махрез, Жезус.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Зума, Мина, Динь, Сигурдссон, Гомеш, Бернард, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Теги: Манчестер Сити Эвертон
Сегодня, 17:33
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