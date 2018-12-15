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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Хетафе" с минимальным счетом победил "Реал Сосьедад"
"Хетафе" с минимальным счетом победил "Реал Сосьедад" в матче 16-го тура чемпионата Испании (1:0).
Чемпионат Испании
16-й тур
"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 1:0
Гол: Хорхе Молина, 3.
"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Кристофоро, Сибасаки (Портильо, 69), Арамбарри (Бруно Гонсалес, 88), Анхель (Дуро, 80), Хорхе Молина.
"Реал Сосьедад": Мойя, Морено, Эрнандез, Горосабель (Льоренте, 46), Ле Норман, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Баутиста, 78), Виллиан Жозе, Рамирес (Янузай, 69), Оярсабаль.
Предупреждения: Хорхе Молина, 32. Виллиан Жозе, 33. Фулькье, 35. Ле Норман, 38. Ильярраменди, 63. Янузай, 72. Кристофоро, 86.
Чемпионат Испании
16-й тур
"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 1:0
Гол: Хорхе Молина, 3.
"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Фулькье, Джене, Кристофоро, Сибасаки (Портильо, 69), Арамбарри (Бруно Гонсалес, 88), Анхель (Дуро, 80), Хорхе Молина.
"Реал Сосьедад": Мойя, Морено, Эрнандез, Горосабель (Льоренте, 46), Ле Норман, Ильярраменди, Субельдия, Хуанми (Баутиста, 78), Виллиан Жозе, Рамирес (Янузай, 69), Оярсабаль.
Предупреждения: Хорхе Молина, 32. Виллиан Жозе, 33. Фулькье, 35. Ле Норман, 38. Ильярраменди, 63. Янузай, 72. Кристофоро, 86.
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