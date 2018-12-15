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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Стал известен соперник "Реала" в полуфинале клубного чемпионата мира
На клубном чемпионате мира, проходящем в ОАЭ, определился соперник мадридского "Реала" в полуфинале.
Сегодня в четвертьфинале японская "Касима Антлерс" со счетом 3:2 обыграла мексиканскую "Гвадалахару Чива".
"Гвадалахара" открыла счет на 3-й минуте, когда отличился Анхель Сальдивар. В начале второго тайма Рета Нагаки счет сравнял. На 69-й минуте "Касима Антлерс" вышла вперед: пенальти реализовал Сержиньо. На 84-й минуте Хироки Абе забил третий мяч японской команды. В оставшееся время мексиканцы сумели лишь отыграть один мяч: Алан Пулидо не реализовал 11-метровый, но после добивания мяч оказался в сетке от ноги Лео Силвы, на которого был записан автогол.
Таким образом, за выход в финал "Реал" поспорит с "Касимой Антлерс". Матч состоится 19 декабря.
В другом полуфинале "Ривер Плейт" (Аргентина) сыграет с победителем пары "Эсперанс" (Тунис) — "Аль-Айн" (ОАЭ).
Sport24
Сегодня в четвертьфинале японская "Касима Антлерс" со счетом 3:2 обыграла мексиканскую "Гвадалахару Чива".
"Гвадалахара" открыла счет на 3-й минуте, когда отличился Анхель Сальдивар. В начале второго тайма Рета Нагаки счет сравнял. На 69-й минуте "Касима Антлерс" вышла вперед: пенальти реализовал Сержиньо. На 84-й минуте Хироки Абе забил третий мяч японской команды. В оставшееся время мексиканцы сумели лишь отыграть один мяч: Алан Пулидо не реализовал 11-метровый, но после добивания мяч оказался в сетке от ноги Лео Силвы, на которого был записан автогол.
Таким образом, за выход в финал "Реал" поспорит с "Касимой Антлерс". Матч состоится 19 декабря.
В другом полуфинале "Ривер Плейт" (Аргентина) сыграет с победителем пары "Эсперанс" (Тунис) — "Аль-Айн" (ОАЭ).
Sport24
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