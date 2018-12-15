Стал известен соперник "Реала" в полуфинале клубного чемпионата мира

На клубном чемпионате мира, проходящем в ОАЭ, определился соперник мадридского "Реала" в полуфинале.Сегодня в четвертьфинале японская "Касима Антлерс" со счетом 3:2 обыграла мексиканскую "Гвадалахару Чива"."Гвадалахара" открыла счет на 3-й минуте, когда отличился Анхель Сальдивар. В начале второго тайма Рета Нагаки счет сравнял. На 69-й минуте "Касима Антлерс" вышла вперед: пенальти реализовал Сержиньо. На 84-й минуте Хироки Абе забил третий мяч японской команды. В оставшееся время мексиканцы сумели лишь отыграть один мяч: Алан Пулидо не реализовал 11-метровый, но после добивания мяч оказался в сетке от ноги Лео Силвы, на которого был записан автогол.Таким образом, за выход в финал "Реал" поспорит с "Касимой Антлерс". Матч состоится 19 декабря.В другом полуфинале "Ривер Плейт" (Аргентина) сыграет с победителем пары "Эсперанс" (Тунис) — "Аль-Айн" (ОАЭ).