Новости партнеров

Лука Модрич показал "Золотой мяч" "Сантьяго Бернабеу"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич перед игрой 16-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" показал "Золотой мяч" трибунам домашнего стадиона "сливочных" - "Сантьяго Бернабеу".

Теги: Модрич Реал
Сегодня, 21:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.