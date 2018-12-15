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Денис Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "Эйбаром"

"Валенсия" объявила состав на матч 16-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

"Валенсия": Нето - Васс, Гарай, Паулиста, Гайа - Солер, Коклен, Парехо, Черышев - Родриго, Мина.
Теги: Валенсия Эйбар
Сегодня, 22:07
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