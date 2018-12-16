Эрнесто Вальверде: всегда считал Дембеле одним из самых опасных футболистов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о ротациях в составе команды."Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле способны играть вместе. Они уже делали это в нынешнем сезоне. Понимаю, что такие вопросы неизбежны. Мы знаем, что у нас есть шанс использовать их обоих. Я всегда считал Дембеле одним из самых опасных футболистов, но у нас также есть Коутиньо и ещё несколько игроков", - цитирует Вальверде Goal.