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Эрнесто Вальверде: всегда считал Дембеле одним из самых опасных футболистов

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о ротациях в составе команды.

"Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле способны играть вместе. Они уже делали это в нынешнем сезоне. Понимаю, что такие вопросы неизбежны. Мы знаем, что у нас есть шанс использовать их обоих. Я всегда считал Дембеле одним из самых опасных футболистов, но у нас также есть Коутиньо и ещё несколько игроков", - цитирует Вальверде Goal.
Теги: Вальверде Барселона
Сегодня, 09:29
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