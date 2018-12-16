В Сербии фанаты во время матча забросали судью снежками

Болельщики белградского "Партизана" на матче сербской Суперлиги против команды "Мачва" забросали судью снежками.Во время матча были нелегкие погодные условия: выпало много снега. Болельщики, желая показать свое недовольство некоторыми судейскими решениями, бросали в бокового арбитра снежки.Большая часть снежных снарядов прилетела в судью после удаления Слободана Урошевича, ему была показана красная карточка на 45-й минуте. Главный арбитр был вынужден остановить встречу, чтобы защитить бокового арбитра.Однако позднее встреча была продолжена и завершилась нулевой ничьей.