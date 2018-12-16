Антуан Гризманн стал самым лучшим иностранным бомбардиром в истории "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметился дублем в матче против "Вальядолида" (3:2).Как сообщает Opta Sports, французский форвард забил 82-й и 83-й голы в карьере за мадридский клуб и вышел на первое место среди всех иностранцев в списке лучших бомбардиров в истории команды.Матч с "Вальядолидом" также стал для Гризманна 300 в Ла Лиге. До "Атлетико" Гризманн выступал за "Реал Сосьедад". Всего на счету Гризманна теперь 124 гола в высшем дивизионе испанского чемпионата.В текущем сезоне Гризманн забил 6 голов в 16 матчах Примеры и отдал 6 результативных передач.