Хави: Катар готов к проведению ЧМ-2022

Полузащитник "Аль-Садда" и бывший капитан "Барселоны" Хави высказал свое мнение о готовности Катара к проведению чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Goal."Думаю, что Катар готов к ЧМ-2022 года. Cборная и страна готовы принять этот турнир. Вы уже видели изумительный стадион. Все удивлены тем, как все организовывается в Катаре", - цитирует Хави Goal.В Катаре есть футбольная культура, они готовы конкурировать. Сборная Катара выиграла у Швейцарии, сыграли вничью с Исландией. Есть еще четыре года на подготовку.