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Роналду забил 5000-й гол "Ювентуса" в чемпионате Италии

Гол нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 16-го тура чемпионата Италии против земляков из "Торино" (1:0) стал для "старой синьоры" 5000-м в национальном первенстве.

Тысячный гол "Ювентуса" был забит в 1948 году, двухтысячный - в 1962, 3000-й - в 1984, а 4000-й - в 2003. Таким образом, на пятую тысячу туринцам потребовалось 15 лет, в течение которых клуб покидал Серию А из-за коррупционного скандала.

"Это был нелегкий матч. Поле было довольно неровным. Мы играли лучше, чем "Торино", имели больше шансов забить и заслужили победу. Доволен забить юбилейный гол, но самым важным было помочь команде выиграть", - цитирует Роналду Football Italia.

"Ювентус" одержал седьмую подряд победу в чемпионате страны.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 15:25
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