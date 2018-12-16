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Салах - в старте "Ливерпуля" на матч с "МЮ"

"Ливерпуль" объявил состав на матч 17-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль": Алиссон - Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Вайналдум, Кейта - Мане, Салах, Фирмино.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Дармиан, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.
Теги: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:10
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 20:12)
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Болеет за:
«Спартак»
салах акбар


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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