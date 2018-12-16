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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Салах - в старте "Ливерпуля" на матч с "МЮ"
"Ливерпуль" объявил состав на матч 17-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль": Алиссон - Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Вайналдум, Кейта - Мане, Салах, Фирмино.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Дармиан, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.
"Ливерпуль": Алиссон - Клайн, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Вайналдум, Кейта - Мане, Салах, Фирмино.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Дармиан, Линделеф, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Лингард, Рэшфорд, Лукаку.
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