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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Саутгемптон" одержал победу над "Арсеналом"
В матче 17-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" принимал у себя дома "Арсенал".
Чемпионат Англии
17 тур
"Саутгемптон" – "Арсенал" 3:2
Гол: Ингс, 20, 44, Остин, 85 - Мхитарян, 28, 53
"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Таргетт, Йосида, Вестергор, Беднарек, Хёйбьерг, Ромеу, Редмонд (Лонг, 63), Армстронг, Ингс (Остин, 71)
"Арсенал": Лено, Бельерин (Лакасетт, 46), Монреаль, Лихтштайнер (Мэйтленд-Найлс, 74), Косельни, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Мхитарян, Айуоби (Озил, 70), Обамеянг
Предупреждения: Косельни, 60, Армстронг, 71, Армстронг, 90+4, Лонг, 90+5
Чемпионат Англии
17 тур
"Саутгемптон" – "Арсенал" 3:2
Гол: Ингс, 20, 44, Остин, 85 - Мхитарян, 28, 53
"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Таргетт, Йосида, Вестергор, Беднарек, Хёйбьерг, Ромеу, Редмонд (Лонг, 63), Армстронг, Ингс (Остин, 71)
"Арсенал": Лено, Бельерин (Лакасетт, 46), Монреаль, Лихтштайнер (Мэйтленд-Найлс, 74), Косельни, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Мхитарян, Айуоби (Озил, 70), Обамеянг
Предупреждения: Косельни, 60, Армстронг, 71, Армстронг, 90+4, Лонг, 90+5
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