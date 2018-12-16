Новости партнеров

"Саутгемптон" одержал победу над "Арсеналом"

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" принимал у себя дома "Арсенал".

Чемпионат Англии

17 тур

"Саутгемптон" – "Арсенал" 3:2

Гол: Ингс, 20, 44, Остин, 85 - Мхитарян, 28, 53

"Саутгемптон": Маккарти, Валери, Таргетт, Йосида, Вестергор, Беднарек, Хёйбьерг, Ромеу, Редмонд (Лонг, 63), Армстронг, Ингс (Остин, 71)

"Арсенал": Лено, Бельерин (Лакасетт, 46), Монреаль, Лихтштайнер (Мэйтленд-Найлс, 74), Косельни, Торрейра, Джака, Гюэндузи, Мхитарян, Айуоби (Озил, 70), Обамеянг

Предупреждения: Косельни, 60, Армстронг, 71, Армстронг, 90+4, Лонг, 90+5
Теги: Саутгемптон Арсенал
Сегодня, 19:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.