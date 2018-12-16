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"Ливерпуль" одержал победу над "МЮ" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура чемпионата Англии (3:1).

"Ливерпуль" набрал 45 очков и вернулся на первое место.

Чемпионат Англии

17 тур

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Мане, 25, Шакири, 74, 81 - Лингард, 33

"Ливерпуль": Бекер, Клайн, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70), Салах, Фирмино, Мане (Хендерсон, 87)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот (Феллайни, 46), Янг, Линделёф, Бейи, Дармиан, Лингард (Мата, 86), Эррера (Марсьяль, 82), Матич, Лукаку, Рашфорд

Предупреждения: Далот, 28, Лукаку, 39
Теги: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:53
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(2)
#5  stepanmlc   (Сегодня, 21:02)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Заслуженная победа Ливерпуля!
Молодцы!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#4  LIAZ677   (Сегодня, 21:01)
  • +1
  •  (5)

Ливерпуль с победой! Молодцы!
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
#3  LEGOLAS-22  Красногорск (Сегодня, 20:56)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Mat13
Заслуженная победа Клоппа и Команды

Полностью согласен, но ребята в чатике том справа, сам знаешь что напишут))
с Победой!
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:56)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Рикошет плюс рикошет - у Де Хеа шансов нет.
Рикошеты убери - не забил бы ШакирИ. )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  Mat13  Московская область (Сегодня, 20:55)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Заслуженная победа Клоппа и Команды


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Телевизор сломался, поэтому ем грибы и смотрю ковёр
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
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