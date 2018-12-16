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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Ливерпуль" одержал победу над "МЮ" и вернулся на первое место
"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура чемпионата Англии (3:1).
"Ливерпуль" набрал 45 очков и вернулся на первое место.
Чемпионат Англии
17 тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 3:1
Голы: Мане, 25, Шакири, 74, 81 - Лингард, 33
"Ливерпуль": Бекер, Клайн, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70), Салах, Фирмино, Мане (Хендерсон, 87)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот (Феллайни, 46), Янг, Линделёф, Бейи, Дармиан, Лингард (Мата, 86), Эррера (Марсьяль, 82), Матич, Лукаку, Рашфорд
Предупреждения: Далот, 28, Лукаку, 39
"Ливерпуль" набрал 45 очков и вернулся на первое место.
Чемпионат Англии
17 тур
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" 3:1
Голы: Мане, 25, Шакири, 74, 81 - Лингард, 33
"Ливерпуль": Бекер, Клайн, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Фабиньо, Вейналдум, Кейта (Шакири, 70), Салах, Фирмино, Мане (Хендерсон, 87)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот (Феллайни, 46), Янг, Линделёф, Бейи, Дармиан, Лингард (Мата, 86), Эррера (Марсьяль, 82), Матич, Лукаку, Рашфорд
Предупреждения: Далот, 28, Лукаку, 39
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