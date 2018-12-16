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"Ливерпуль" не проигрывает в 17 стартовых турах чемпионата Англии в третий раз в истории

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура чемпионата Англии (3:1). Мерсисайдский клуб не проиграл ни одной встречи с начала этого турнира: "красные" победили в 14 встречах, а еще в трех сыграли вничью.

"Ливерпуль" в третий раз в истории не проигрывает в 17 стартовых турах чемпионата Англии. Такой же результат мерсисайдцы показали в сезоне-1949/50 (тогда они заняли 8-е место), а также в сезоне-1987/88 (стали чемпионами).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ливерпуль
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