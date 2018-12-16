Новости партнеров

Юрген Клопп: я на седьмом небе от нашего выступления

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Юнайтед".

Подопечные Клоппа одержали победу со счетом 3:1.

"Я на седьмом небе от нашего выступления. Ребята сегодня сыграли невероятно.

Момент выпустить на поле Шакири был подобран не очень плохо. Нам нужен был кто-то, кто сможет забить. Но как сражались ребята! Это была смесь сражения и футбола против невероятно сильного соперника. «Юнайтед» не хотел играть в оборонительный футбол, но мы их не выпускали.

Сегодня мы играли против «Юнайтед». Ни секунды не думали о титуле. Мы хотели победить в сложном матче. Мы знаем, что мы хорошая команда. Нам нужно было доказать это и нужно продолжать доказывать", — цитирует Клоппа ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.