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"Манчестер Юнайтед" хочет продать Погба в зимнее трансферное окно

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

Основным претендентом на Погба является "Ювентус". Сумма трансфера может составить 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба провел 20 матчей за "МЮ", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:20
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