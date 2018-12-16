"Манчестер Юнайтед" хочет продать Погба в зимнее трансферное окно

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.Основным претендентом на Погба является "Ювентус". Сумма трансфера может составить 90 миллионов евро.В текущем сезоне Погба провел 20 матчей за "МЮ", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.