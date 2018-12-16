"Манчестер Юнайтед" показывает худший результат за 28 лет

"Манчестер Юнайтед" показывает худший результат в Английской премьер-лиге (АПЛ) за 28 лет.За 17 туров подопечные Жозе Моуринью набрали всего 26 очков. При этом в этом сезоне "красные дьяволы" пропустили 29 мячей, что уже больше, чем в прошлом сезоне (28).В последний раз "Манчестер Юнайтед" показывал такой результат в сезоне-1990/91. Тогда команда закончил сезон на шестом месте, которое занимает и сейчас.