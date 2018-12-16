В АПЛ не осталось команд, которые не обыгрывал Юрген Клопп

После победы "Ливерпуля" над "Манчестер Юнайтед" (3:1) в Английской премьер-лиге не осталось команд, которые не обыгрывал главный тренер красных Юрген Клопп. За время руководства "Ливерпулем" Клопп встречался с 26-ю клубами АПЛ и теперь над всеми ними у него есть как минимум по одной победе.Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. За это время клуб провел под его руководством 179 матчей, в которых одержал 98 побед.