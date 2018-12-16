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В АПЛ не осталось команд, которые не обыгрывал Юрген Клопп

После победы "Ливерпуля" над "Манчестер Юнайтед" (3:1) в Английской премьер-лиге не осталось команд, которые не обыгрывал главный тренер красных Юрген Клопп. За время руководства "Ливерпулем" Клопп встречался с 26-ю клубами АПЛ и теперь над всеми ними у него есть как минимум по одной победе.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 года. За это время клуб провел под его руководством 179 матчей, в которых одержал 98 побед.

Sport24
Теги: Клопп Ливерпуль
Вчера, 23:45
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#1  voron (CSKA)  Москва (Вчера, 23:56)
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Болеет за:
ЦСКА
Клопп СUКА Монстр, отличный тренер, помню как грамотно он руководил Майнцем (в котором отыграл с десяток лет) и пошёл на повышение в Боруссию. Ну а с Ливером он может покорить все возможные высоты и не нужен ему ни какой РЕАЛ (который им интересуется) он и тут всех может разносить
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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