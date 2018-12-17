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"Лион" разгромил "Монако", Головин был удален с поля

"Лион" в матче 18-го тура чемпионата Франции обыграл "Монако" - 3:0. На 47-й минуте был удален полузащитник Александр Головин. Он получил пряму красную карточку за грубую игру против Фекира.

Чемпионат Франции

18-й тур

"Лион" - "Монако" - 3:0

Голы: Ауар, 6 (1:0). Фекир, 34 (2:0). Менди, 59 (3:0).

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер (Террье, 85), Марселу, Марсал, Менди, Тузар, Ауар (П.Ш.Диоп, 80), Фекир, Траоре (Дембеле, 67), Депай.

"Монако": Бенальо, Раджи, Жемерсон, Глик, Б.Бадиашиле (Силла, 53), Хенрикс, Пеле (Массенго, 69), Тилеманс, Головин, Шадли (С.Диоп, 53), Фалькао.

Предупреждения: Депай,
Теги: Головин Монако
Сегодня, 01:19
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 01:38)
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Болеет за:
«Спартак»
браво)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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