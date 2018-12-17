"Лион" разгромил "Монако", Головин был удален с поля

"Лион" в матче 18-го тура чемпионата Франции обыграл "Монако" - 3:0. На 47-й минуте был удален полузащитник Александр Головин. Он получил пряму красную карточку за грубую игру против Фекира.Чемпионат Франции18-й тур: Ауар, 6 (1:0). Фекир, 34 (2:0). Менди, 59 (3:0)."Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер (Террье, 85), Марселу, Марсал, Менди, Тузар, Ауар (П.Ш.Диоп, 80), Фекир, Траоре (Дембеле, 67), Депай."Монако": Бенальо, Раджи, Жемерсон, Глик, Б.Бадиашиле (Силла, 53), Хенрикс, Пеле (Массенго, 69), Тилеманс, Головин, Шадли (С.Диоп, 53), Фалькао.Предупреждения: Депай,