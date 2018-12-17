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Александр Шмурнов: "Манчестер Юнайтед" – набор мешков с дерьмом

Спортивный комментатор Александр Шмурнов поделился мнением о матче "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Небо и земля! "Ливерпуль" – большая команда, "Манчестер" – набор мешков с дерьмом.

При этом – перейди любой из мешков сейчас в Ливерпуль – и станет важной частью большой команды", – написал Шмурнов.

Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 13:47
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(4)
#2  лад  USSR (Сегодня, 14:10)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Жестко! Но МЮ сейчас действительно в разобранном состоянии.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:49)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Начал заранее отмечать Новый год. Бывает.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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