Александр Шмурнов: "Манчестер Юнайтед" – набор мешков с дерьмом

Небо и земля! Ливерпуль - большая команда, Манчестер - набор мешков с дерьмом. При этом - перейди любой из мешков сейчас в Ливерпуль - и станет важной частью большой команды... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) December 16, 2018

Спортивный комментатор Александр Шмурнов поделился мнением о матче "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" (3:1)."Небо и земля! "Ливерпуль" – большая команда, "Манчестер" – набор мешков с дерьмом.При этом – перейди любой из мешков сейчас в Ливерпуль – и станет важной частью большой команды", – написал Шмурнов.