Новости партнеров

Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает, что его команда сможет занять четвертое место в чемпионате Англии по итогам сезона, сообщает Sky Sports.

55-летний португальский специалист оценил перспективы "красных дьяволов" после проигрыша в матче 16-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (1:3).

"Красные дьяволы" с 26 очками занимают шестое место в АПЛ. Команда выдала худшее выступление на отрезке с 1-й по 17-й тур за последние 28 лет.

– "Манчестер Юнайтед" может выиграть чемпионат Англии? Конечно, нет. Хотя наша команда все равно может финишировать четвертыми, приводит слова Моуринью Sky Sports. Да, это нелегко, но наверняка попадем в первую шестерку.

"СЭ"
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 16:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  лад  USSR (Сегодня, 17:43)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Маур напрашивается на увольнение по инициативе клуба.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 17:32)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
уволят точно за такие слрва
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.