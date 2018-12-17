Жозе Моуринью: "Манчестер Юнайтед" уже не станет чемпионом, но может занять четвертое место

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает, что его команда сможет занять четвертое место в чемпионате Англии по итогам сезона, сообщает Sky Sports.55-летний португальский специалист оценил перспективы "красных дьяволов" после проигрыша в матче 16-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (1:3)."Красные дьяволы" с 26 очками занимают шестое место в АПЛ. Команда выдала худшее выступление на отрезке с 1-й по 17-й тур за последние 28 лет.– "Манчестер Юнайтед" может выиграть чемпионат Англии? Конечно, нет. Хотя наша команда все равно может финишировать четвертыми, приводит слова Моуринью Sky Sports. Да, это нелегко, но наверняка попадем в первую шестерку.