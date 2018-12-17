Диего Симеоне: однажды вернусь в "Интер"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне полагает, что в будущем он возглавит "Интер", сообщает Radio Anch’io Sport.48-летний аргентинский специалист выступал в качестве футболиста за миланскую команду с 1997 по 1999 год.Симеоне провел 84 матча за "Интер", забил 14 голов и отдал три голевые передачи. Становился обладателем Кубка УЕФА в сезоне 1997/1998."Я спокойно подхожу к каждому дню работы. У меня еще год по действующему контракту с "Атлетико", и пока все идет очень хорошо. Я уже говорил на тему моего возможного возвращения в "Интер" 2?000 раз. Нет смысла говорить что-то кроме того, что однажды это точно случится", – сказал Симеоне в эфире Radio Anch’io Sport.