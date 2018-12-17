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Сами Хедира: "Атлетико" - это настоящее испытание, но мы можем победить

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда сыграет с "Атлетико".

"С ними всегда непросто играть. Это будет настоящие испытание, но мы можем сделать это. Ждем матчей, - написал немец.

Теги: Хедира Атлетико
Вчера, 22:23
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