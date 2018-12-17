Сами Хедира: "Атлетико" - это настоящее испытание, но мы можем победить

.@Atleti ... ?? Always tough games against them, it will be a real challenge, but we can do it! looking forward to it! #UCLDraw @ChampionsLeague @juventusfc — Sami Khedira (@SamiKhedira) December 17, 2018

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Его команда сыграет с "Атлетико"."С ними всегда непросто играть. Это будет настоящие испытание, но мы можем сделать это. Ждем матчей, - написал немец.