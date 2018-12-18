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Президент "Торино" раскритиковал Роналду за его поведение в дерби

Президент "Торино" Умберто Кайро после матча с "Ювентусом" (0:1) критически высказался о нападающем соперников Криштиану Роналду.

Реализовав пенальти, португальский форвард затем врезался во вратаря "Торо" Сальвадора Ичасо.

"Такой чемпион, как Роналду, никогда не должен поступать так. Он поиздевался над вратарем, который почти отразил пенальти. Если он чемпион, то не должен так поступать", - цитирует президента Football Italia.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роналду Торино
Сегодня, 00:13
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