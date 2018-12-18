Джек Уилшер выбыл на полтора месяца из-за травмы голеностопа

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшер получил травму.Игрок повредил голеностоп и выбыл примерно на полтора месяца. Врачи не исключают, что Уилшеру потребуется операция. Осенью из-за аналогичной травмы хавбек выбыл из строя на 6 недель.В текущем сезоне АПЛ он провел 5 матчей и сделал одну голевую передачу.