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Джек Уилшер выбыл на полтора месяца из-за травмы голеностопа

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшер получил травму.

Игрок повредил голеностоп и выбыл примерно на полтора месяца. Врачи не исключают, что Уилшеру потребуется операция. Осенью из-за аналогичной травмы хавбек выбыл из строя на 6 недель.

В текущем сезоне АПЛ он провел 5 матчей и сделал одну голевую передачу.

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Теги: Уилшир Вест Хэм
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