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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Джек Уилшер выбыл на полтора месяца из-за травмы голеностопа
Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшер получил травму.
Игрок повредил голеностоп и выбыл примерно на полтора месяца. Врачи не исключают, что Уилшеру потребуется операция. Осенью из-за аналогичной травмы хавбек выбыл из строя на 6 недель.
В текущем сезоне АПЛ он провел 5 матчей и сделал одну голевую передачу.
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Игрок повредил голеностоп и выбыл примерно на полтора месяца. Врачи не исключают, что Уилшеру потребуется операция. Осенью из-за аналогичной травмы хавбек выбыл из строя на 6 недель.
В текущем сезоне АПЛ он провел 5 матчей и сделал одну голевую передачу.
My Webpage
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