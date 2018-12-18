Поль Погба опубликовал загадочный пост после увольнения Моуринью

Oh oh, the pic posted by Pogba and then deleted! pic.twitter.com/r5XOlbht5p — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 18, 2018

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в своем инстаграме необычно отреагировал на уход Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.Напомним, сегодня "МЮ" официально объявил об увольнении португальского специалиста. После этого Погба опубликовал фотографию с загадочным выражением лица и предложил болельщикам придумать подпись к снимку. Спустя некоторое время пост был удален.