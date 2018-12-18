Новости партнеров

Поль Погба опубликовал загадочный пост после увольнения Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в своем инстаграме необычно отреагировал на уход Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.

Напомним, сегодня "МЮ" официально объявил об увольнении португальского специалиста. После этого Погба опубликовал фотографию с загадочным выражением лица и предложил болельщикам придумать подпись к снимку. Спустя некоторое время пост был удален.

Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  dreamcatcher   (Сегодня, 16:55)
  • 0
  •  (0)

Слили тренеришку.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#2  Fint  Москва (Сегодня, 16:51)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Снежок, ты не пережил в команде зимы!... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 16:43)
  • -1
  •  (1)

Типо" Ну и кто здесь дед мороз?"
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.