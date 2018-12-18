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Уле Гуннар Сульшер может возглавить "МЮ"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может возглавить команду до конца сезона, сообщает The Telegraph.

Сейчас 45-летний специалист работает у себя на родине с "Мольде". Его контракт действует до декабря 2021 года.

Сульшер также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:47
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:50)
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Болеет за:
«Спартак»
тут тоже на замену будет выходить? тренер с 85-й минуты каждого матча МЮ.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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