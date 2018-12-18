Уле Гуннар Сульшер может возглавить "МЮ"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер может возглавить команду до конца сезона, сообщает The Telegraph.Сейчас 45-летний специалист работает у себя на родине с "Мольде". Его контракт действует до декабря 2021 года.Сульшер также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".