Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "Лос-Анджелес Гэлакс"

Нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом MLS "Лос-Анджелес Гэлакси", передает официальный сайт клуба.Отмечается, что соглашение со шведским форвардом рассчитано на 2019 год.В прошлом сезоне 37-летний Ибрагимович принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча. Отмечается, что "Лос-Анджелес Гэлакси" не смог выйти в плей-офф турнира.Сообщалось, что Ибрагимович мог вернуться в "Милан", за который выступал с 2011 по 2012 год. В его составе он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В американскую команду он перешел в марте 2018 года на правах свободного агента. В 27 матчах игрок оформил 22 гола.