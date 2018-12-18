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Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "Лос-Анджелес Гэлакс"

Нападающий Златан Ибрагимович продлил контракт с клубом MLS "Лос-Анджелес Гэлакси", передает официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение со шведским форвардом рассчитано на 2019 год.

В прошлом сезоне 37-летний Ибрагимович принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча. Отмечается, что "Лос-Анджелес Гэлакси" не смог выйти в плей-офф турнира.

Сообщалось, что Ибрагимович мог вернуться в "Милан", за который выступал с 2011 по 2012 год. В его составе он стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. В американскую команду он перешел в марте 2018 года на правах свободного агента. В 27 матчах игрок оформил 22 гола.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович
Вчера, 22:24
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#2  xxd   (Вчера, 23:38)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: teacher
В Зенит его хотя бы до июня!!!

На лавочку..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#1  teacher   (Вчера, 22:45)
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Болеет за:
«Зенит»
В Зенит его хотя бы до июня!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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