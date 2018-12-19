Юрген Клопп высказался об отставке Моуринью

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об отставке Жозе Моуринью с поста наставника "Манчестер Юнайтед"."Моуринью является амбициозным и конкурентоспособным парнем. Он невероятно успешен. Понимаю, что в последние месяцы у него было немного поводов для радости. Но никто не сможет отобрать у Жозе его титулы", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.Моуринью был отправлен в отставку 18 декабря. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.