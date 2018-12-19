Директор "Интера": Моуринью не имеет ничего общего с ближайшим будущим "Интера"

Директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что клуб не намерен назначать бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пост наставника клуба."Я был удивлен, ведь мы говорим о великом тренере. Я не знаю причин, по которым другие клубы увольняют тренеров, это не мое дело.У нас осталось большое уважение к Моуринью, но, конечно, он не имеет ничего общего с ближайшим будущим "Интера". У нас есть отличный тренер и мы точно продолжим работать с ним", — цитирует Аузилио Football Italia.