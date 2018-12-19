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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Директор "Интера": Моуринью не имеет ничего общего с ближайшим будущим "Интера"
Директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что клуб не намерен назначать бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на пост наставника клуба.
"Я был удивлен, ведь мы говорим о великом тренере. Я не знаю причин, по которым другие клубы увольняют тренеров, это не мое дело.
У нас осталось большое уважение к Моуринью, но, конечно, он не имеет ничего общего с ближайшим будущим "Интера". У нас есть отличный тренер и мы точно продолжим работать с ним", — цитирует Аузилио Football Italia.
"Газета.ру"
"Я был удивлен, ведь мы говорим о великом тренере. Я не знаю причин, по которым другие клубы увольняют тренеров, это не мое дело.
У нас осталось большое уважение к Моуринью, но, конечно, он не имеет ничего общего с ближайшим будущим "Интера". У нас есть отличный тренер и мы точно продолжим работать с ним", — цитирует Аузилио Football Italia.
"Газета.ру"
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