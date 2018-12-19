"Милан" впервые за 12 лет закончил два матча серии А подряд нулевой ничьей

"Милан" в 16-м туре чемпионата Италии разошелся миром с "Болоньей" (0:0).Туром ранее не было забитых голов и в матче против "Торино".Таким образом, "Милан" впервые за 12 лет сыграл 0:0 в серии А дважды подряд.