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"Милан" впервые за 12 лет закончил два матча серии А подряд нулевой ничьей

"Милан" в 16-м туре чемпионата Италии разошелся миром с "Болоньей" (0:0).

Туром ранее не было забитых голов и в матче против "Торино".

Таким образом, "Милан" впервые за 12 лет сыграл 0:0 в серии А дважды подряд.

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