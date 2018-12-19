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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Боруссия" М выиграла в бундеслиге 11-й домашний матч подряд
"Боруссия" из Менхенгладбаха в 16-м туре чемпионата Германии победила "Нюрнберг" (2:0) и вышла на второе место в таблице.
С учетом прошлого сезона черно-бело-зеленые выиграли в бундеслиге 11-й домашний матч подряд.
Рекорд "Боруссии" (12 игр) был установлен в сезоне-1983/84.
Opta
С учетом прошлого сезона черно-бело-зеленые выиграли в бундеслиге 11-й домашний матч подряд.
Рекорд "Боруссии" (12 игр) был установлен в сезоне-1983/84.
Opta
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