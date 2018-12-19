"Боруссия" М выиграла в бундеслиге 11-й домашний матч подряд

"Боруссия" из Менхенгладбаха в 16-м туре чемпионата Германии победила "Нюрнберг" (2:0) и вышла на второе место в таблице.С учетом прошлого сезона черно-бело-зеленые выиграли в бундеслиге 11-й домашний матч подряд.Рекорд "Боруссии" (12 игр) был установлен в сезоне-1983/84.