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Криштиану Роналду: Сульшер фантастический человек

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал назначение Гуннара Сульшера на пост временного тренера "МЮ".

"Это очень хороший выбор. Я в первую очередь говорю о нем как о личности, а не о тренере. Это фантастический человек. У меня с ним прекрасные отношения", - цитирует Роналду TV2.
Сегодня, 16:15
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