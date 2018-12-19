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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Уволенный Моуринью выступил с заявлением
Португальский тренер Жозе Моуринью, который 18 декабря был уволен из английского "Манчестер Юнайтед", обратился к журналистам, попросив их уважать его частную жизнь до следующего назначения.
Моуринью возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.
"Я очень гордился носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы и верю, что все болельщики клуба понимают это. Как и в случае с предыдущими клубами, я работал с замечательными людьми и верю, что некоторые из них станут моими друзьями на всю жизнь.
Знаю, что вам всем известно о моих профессиональных принципах. Каждый раз, когда глава заканчивается, я демонстрирую свое глубочайшее уважение и не даю никаких комментариев относительно своих бывших коллег. Надеюсь, что СМИ также будут уважать мою позицию и позволят жить нормальной жизнью до момента, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества", - цитирует Моуринью The Independent.
По данным английских СМИ, Моуринью может получить за свое досрочное увольнение от 15 до 22,5 миллионов фунтов стерлингов.
"Газета.ру"
Моуринью возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.
"Я очень гордился носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы и верю, что все болельщики клуба понимают это. Как и в случае с предыдущими клубами, я работал с замечательными людьми и верю, что некоторые из них станут моими друзьями на всю жизнь.
Знаю, что вам всем известно о моих профессиональных принципах. Каждый раз, когда глава заканчивается, я демонстрирую свое глубочайшее уважение и не даю никаких комментариев относительно своих бывших коллег. Надеюсь, что СМИ также будут уважать мою позицию и позволят жить нормальной жизнью до момента, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества", - цитирует Моуринью The Independent.
По данным английских СМИ, Моуринью может получить за свое досрочное увольнение от 15 до 22,5 миллионов фунтов стерлингов.
"Газета.ру"
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