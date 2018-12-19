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Аргентинский футболист нокаутировал судью

Футболист аргентинской любительской команды "Спортинг" из Санто-Пипу Луис Масиэль избил судью Габриэля Кортинеса за удаление во время первого финального матча лиги Посаденья против "Митре".

Инцидент произошел в конце второго тайма при счете 3:1 в пользу "Митре". Рефери удалил футболиста за нарушение правил, а в ответ получил два удара в голову.

"Я посмотрел на секундомер, до конца матча оставалось полторы минуты. После отключился - и больше ничего не помню", - сообщил Кортинес.

Матч так и не был доигран. Кортинесу помогли прийти в себя, после чего его увезли в больницу. Ответная игра намечена на 23 декабря.

"Газета.ру"
Теги: Спортинг Митре Кортинес
Сегодня, 21:17
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