Аргентинский футболист нокаутировал судью

Футболист аргентинской любительской команды "Спортинг" из Санто-Пипу Луис Масиэль избил судью Габриэля Кортинеса за удаление во время первого финального матча лиги Посаденья против "Митре".Инцидент произошел в конце второго тайма при счете 3:1 в пользу "Митре". Рефери удалил футболиста за нарушение правил, а в ответ получил два удара в голову."Я посмотрел на секундомер, до конца матча оставалось полторы минуты. После отключился - и больше ничего не помню", - сообщил Кортинес.Матч так и не был доигран. Кортинесу помогли прийти в себя, после чего его увезли в больницу. Ответная игра намечена на 23 декабря.