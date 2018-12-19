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"Реал" победил "Касиму" благодаря хет-трику Бэйла и вышел в финал клубного ЧМ

"Реал" обыграл "Касиму" в полуфинале клубного чемпионата мира (3:1).

Клубный чемпионат мира

1/2 финала

"Касима Антлерс" – "Реал Мадрид" 1:3

Голы: Дои, 79 - Бэйл, 44, 53, 55.

"Касима Антлерс": Гвон Сун Тхэ, Седзи, Чжон Сын Хен, Ямамото, Ниси (Андзаи, 56), Лео Сильва, Нагаки (Учида, 46), Абе, Эндо (Леандро, 82), Сержиньо, Дои.

"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Льоренте, Кроос, Модрич, Васкес (Иско, 68), Бэйл (Асенсио, 60; Каземиро, 74), Бензема.

Предупреждения: Карвахаль, 42, Ямамото, 52.
Теги: Реал Бейл Касима Антлерс
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