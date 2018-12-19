СМИ: "Реал" определился с главной трансферной целью на 2019 год

"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Боруссии" Джейдона Санчо.Как утверждает портал Goal, в покупке 18-летнего англичанина лично заинтересован президент "королевского клуба" Флорентино Перес."Реал" рассматривает Санчо как основную трансферную цель на 2019 год. "Сливочные" готовы предложить 70 миллионов евро за английского хавбека.В текущем сезоне Санчо провел 23 матча за "Боруссию", забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.