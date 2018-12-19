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СМИ: "Реал" определился с главной трансферной целью на 2019 год

"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Боруссии" Джейдона Санчо.

Как утверждает портал Goal, в покупке 18-летнего англичанина лично заинтересован президент "королевского клуба" Флорентино Перес.

"Реал" рассматривает Санчо как основную трансферную цель на 2019 год. "Сливочные" готовы предложить 70 миллионов евро за английского хавбека.

В текущем сезоне Санчо провел 23 матча за "Боруссию", забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Реал Боруссия Санчо
Сегодня, 22:01
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