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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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СМИ: "Реал" определился с главной трансферной целью на 2019 год
"Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Боруссии" Джейдона Санчо.
Как утверждает портал Goal, в покупке 18-летнего англичанина лично заинтересован президент "королевского клуба" Флорентино Перес.
"Реал" рассматривает Санчо как основную трансферную цель на 2019 год. "Сливочные" готовы предложить 70 миллионов евро за английского хавбека.
В текущем сезоне Санчо провел 23 матча за "Боруссию", забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
"Спорт-Экспресс"
Как утверждает портал Goal, в покупке 18-летнего англичанина лично заинтересован президент "королевского клуба" Флорентино Перес.
"Реал" рассматривает Санчо как основную трансферную цель на 2019 год. "Сливочные" готовы предложить 70 миллионов евро за английского хавбека.
В текущем сезоне Санчо провел 23 матча за "Боруссию", забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
"Спорт-Экспресс"
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