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Акции "МЮ" поднялись в цене на 6 процентов после увольнения Моуринью
Цена акций "Манчестер Юнайтед" выросла на шесть процентов после увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера, сообщает Independent.
Во вторник 55-летний португалец был отправлен в отставку, и стоимость одной акции увеличилась до 18,39 доллара. В понедельник она составляла 17,30 доллара.
Напомним, Моуринью возглавлял "МЮ" с 2016 года. Под его руководством "красные дьяволы" выигрывали Лигу Европы, Суперкубок Англии, а также Кубок лиги.
Моуринью был оправлен в отставку после поражения от "Ливерпуля" (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.
"Спорт-Экспресс"
Во вторник 55-летний португалец был отправлен в отставку, и стоимость одной акции увеличилась до 18,39 доллара. В понедельник она составляла 17,30 доллара.
Напомним, Моуринью возглавлял "МЮ" с 2016 года. Под его руководством "красные дьяволы" выигрывали Лигу Европы, Суперкубок Англии, а также Кубок лиги.
Моуринью был оправлен в отставку после поражения от "Ливерпуля" (1:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.
"Спорт-Экспресс"
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