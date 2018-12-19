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Даниэле Де Росси: "Рома" должна сменить курс

Капитан и полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси заявил, что его клубу необходимо сменить курс развития.

35-летний итальянец добавил, что футболисты "джаллоросси" должны вновь научиться получать удовольствие от игры.

"Во время рождественского ужина мы пожелали друг другу всего наилучшего. Особенно тем, кто выходит на поле в стартовом составе. Нам необходимо сменить курс и вновь научиться получать удовольствие от игры", - цитирует Де Росси Voce Giallorossa.

"СЭ"
Теги: Рома Де Росси
Сегодня, 22:43
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