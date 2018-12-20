Новости партнеров

Александр Головин дисквалифицирован на 4 матча за первое удаление в своей карьере

Дисциплинарный комитет футбольной лиги Франции наказал полузащитника "Монако" Александра Головина.

Россиянин был удален в матче с "Лионом" за грубый фол на Набиле Фекире. По решению комитета Головин дисквалифицирован на 4 матча.

GFFN
Теги: Монако Головин
Сегодня, 08:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
13
(1)
#13  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 11:07)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Батька
Гинер втюхал очередное полено ...


А из свинарни даже и втюхать некого)) Из лудшый во Вселенной Окодемии. Даже суперзвезду Промеса по дешевке еле продали.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#12  Батька   (Сегодня, 10:59)
  • 0
  •  (0)
online

Хорош ...35 миллионов ) Гинер втюхал очередное полено ...скоро лавка потом аренда в ЦСКА бесплатная + Монако ещё и зп платить будут ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#11  seich85   (Сегодня, 10:56)
  • 0
  •  (0)
online

хороша карьера))))))
Регистрация: 20.03.2018 [жалоба]
#10  miktar   (Сегодня, 10:52)
  • 0
  •  (0)
online

Не считаю его больше нашим. Хотел уехать - уехал. ..дец.
Пусть хоть в срам арендуется, мне уже пох.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#9  СуперШтангист   (Сегодня, 10:50)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Терек»
Жаль до не до конца сезона.

Кстати, как только Нулёвина дисквалифицировали, "Монако" тут же выиграл кубковый матч, что говорит о том, что пора бы этого костолома продать в зимнее ТО, чтобы не портил командную игру и атмосферу, пока он хотя бы что-то стоит.

Надеюсь на профессионализм менеджмента "Монако".
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#8  cska1971  Москва (Сегодня, 10:34)
  • -1
  •  (1)

Ганнибал,
Ну, не только у нас используют показательные порки...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#7  Angelsh   (Сегодня, 10:26)
  • 0
  •  (2)

Да, не заладилось у Головина. Скоро лавка и аренда в Зенит.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#6  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Норм он себе отдых выбил. Я заметил наши отечественные игроки очень любят карточки получать и удаляться, аккурат под новый год. И тут инстинкт сработал...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 10:01)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Пропащий недотепа не выберется из выгребной ямы. А какие перспективы были Челси............................ жуть.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 09:38)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Можно сорваться к друзьям на тёплые острова. Где там кони обитают?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  spartak-higway  Москва (Сегодня, 09:28)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Монако ждет успех!


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#2  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 09:25)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Круто что-то
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 09:25)
  • +2
  •  (2)

не ну а что, все русские уже на островах жопы греют, а тут заставляют играть под новый год


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.