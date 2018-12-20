Александр Головин дисквалифицирован на 4 матча за первое удаление в своей карьере

Дисциплинарный комитет футбольной лиги Франции наказал полузащитника "Монако" Александра Головина.Россиянин был удален в матче с "Лионом" за грубый фол на Набиле Фекире. По решению комитета Головин дисквалифицирован на 4 матча.