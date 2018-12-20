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"Тоттенхэм" сыграет с "Челси" в полуфинале Кубка лиги

Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка английской лиги.

"Манчестер Сити" за выход в финал поборется с "Бертоном" из 4-го дивизиона Англии, а "Тоттенхэм", выбивший из турнира "Арсенал", встретится с "Челси".
Теги: Челси Тоттенхэм
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