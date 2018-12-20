"Тоттенхэм" сыграет с "Челси" в полуфинале Кубка лиги

Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка английской лиги."Манчестер Сити" за выход в финал поборется с "Бертоном" из 4-го дивизиона Англии, а "Тоттенхэм", выбивший из турнира "Арсенал", встретится с "Челси".