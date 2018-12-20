Новости партнеров

Марио Балотелли не сыграет в ближайшем матче "Ниццы" и может покинуть клуб в январе

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра объявил, что нападающий Марио Балотелли пропустит матч 19-го тура чемпионата Франции против "Страсбура".


"Марио Балотелли не будет в заявке на матч со "Страсбуром". Это мое решение. Его будущее? У него есть контракт с клубом, но все возможно. Так что в январе он может покинуть нас. Посмотрим, что произойдет", - цитирует Nice Matin Виейра.
Теги: Ницца Балотелли Виейра
Сегодня, 09:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.